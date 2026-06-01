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Juve, anche Milik via: cessione in prestito a titolo gratuito

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L’avventura del centravanti polacco a Torino sembra essere ormai giunto al capolinea: ecco cosa sta succedendo. 

Primo lo stop di quasi 700 giorni per problemi fisici, poi il rientro in campo nella sfida contro il Sassuolo e infine il nuovo ko che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione. L’avventura di Arkadiusz Milik alla Juve sembra, però, essere arrivata ormai al capolinea e, dunque, resta da capire solo quale sarà la sua prossima destinazione.

Arkadiusz Milik
Milik (Ansa Foto) – calciomercato.it

Milik ha un contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2027 e sarà davvero complicato per la dirigenza di corso Galileo Ferraris monetizzare dalla sua cessione dopo quanto accaduto negli ultimi due anni. A questo punto, l’amministratore delegato Comolli starebbe addirittura pensando di cedere Milik in prestito a titolo gratuito a qualche club disposto a pagare l’ingaggio del 32enne originario di Tychy.

Juve, dunque, costretta a vendere quei giocatori in esubero prima di poter pianificare il calciomercato in entrata: come andrà a finire?

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