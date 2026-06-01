Conte riparte subito con la big delusa: “Contratto da 15 milioni”

E un maxi bonus in caso di vittoria del campionato dopo tredici anni

Altro che anno sabbatico dopo l’addio al Napoli, Antonio Conte potrebbe ripartire subito. E da una panchina che scotta, da quella di una big delusa per aver visto vincere di nuovo la grande rivale.

Conte di nuovo all’estero, precisamente in Turchia: al Fenerbahce. I media locali sono certi, è l’allenatore leccese il prescelto di Hakin Safi, uno dei candidati alla presidenza del club gialloblù. Tanto per capirci, quello a cui si è legato Paolo Maldini: i due sono stati pizzicati assieme anche a Budapest, nella ‘Puskas Arena’ dove sabato è andata in scena la finale di Champions tra Psg e Arsenal.

Proprio la ‘Bandiera’ del Milan avrebbe consigliato a Safi di puntare su un tecnico italiano per tornare a vincere in Patria: l’ultimo campionato conquistato dal Fenerbahce risale addirittura al 2013/2014, ovvero a dodici anni fa.

Conte sogna il ritorno alla Juventus (impossibile) e, in alternativa, quello sulla panchina della Nazionale (se la gioca con Mancini), tuttavia non avrebbe sbarrato la porta al Fenerbahce, a dir poco stufo di veder sempre trionfare i grandi rivali del Galatasaray. Secondo ‘La Stampa’, tuttavia, avrebbe chiesto la bellezza di 15 milioni l’anno più un bonus di 5 milioni in caso di conquista della Super Lig.