Torriani verso l’addio in prestito, il Milan vuole farlo giocare con continuità | CM

Lorenzo Torriani potrebbe salutare il Milan in vista della prossima stagione con il giovane portiere che è finito nel mirino di diverse squadre di Serie B.

Nonostante ci sia ancora molto da definire all’interno della società rossonera, dal direttore sportivo all’allenatore, il club sta iniziando a pensare a quelle operazioni che verranno portate avanti a prescindere da quelli che saranno gli uomini fondamentali per il prossimo progetto tecnico.

La proprietà è convinta di dover trovare una nuova sistemazione, temporanea, a Lorenzo Torriani, giovane portiere rossonero che viene considerato il futuro della porta del Milan. L’idea del club è quella di dare maggiore spazio al classe 2005 in vista della prossima stagione, cercando un club di Serie B che possa regalare spazio al ragazzo per farlo giocare con continuità. Al momento non ci sono delle vere e proprie trattative, ma, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la sensazione è che entro la fine di giugno si troverà un club disposto a dargli spazio nel 2026/2027.

Il Milan, quindi, cercherà un nuovo terzo portiere per il prossimo campionato, ed è probabile che si punti su un calciatore esperto da affiancare a Maignan e Terracciano.