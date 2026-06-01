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Arriva al posto di Nico Paz: affare a sorpresa con l’Arsenal

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Se il Real Madrid dovesse decidere di tenerlo dopo la recompra…

L’Inter ha sempre Nico Paz in cima agli obiettivi di mercato, ma la pista si conferma a dir poco complicata. Il Real Madrid è intenzionato ad esercitare la recompra, per poi farlo ‘valutare’ da Mourinho – ammesso che Perez vinca le elezioni – nella pre-season.

In caso di nuova partenza da Valdebebas, in pole per il talento argentino ci sarebbe proprio il Como visti gli eccellenti rapporti tra le due società e l’apertura dello stesso 2005 a un ritorno sul lago per disputare la Champions alle dipendenze del suo mentore Fabregas.

Nico Paz in azione col Como
Arriva al posto di Nico Paz: affare a sorpresa con l’Arsenal (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Il Como, tuttavia, non vuole farsi cogliere impreparato. E se il Real Madrid dovesse decidere di tenersi Nico Paz? E se si accordasse con l’Inter dinanzi a una proposta di altissimo profilo? Nel mercato tutto può succedere, per cui il club della famiglia Hartono si sta muovendo per un eventuale e degno sostituto del ventunenne nato in Spagna.

Como, assalto a Nwaneri se Nico Paz non torna

Stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘TeamTalk’, in realtà il possibile erede di Nico Paz è già stato individuato dalla società arrivata al quarto posto nel campionato di Serie A appena concluso. Trattasi di Ethan Nwaneri, diciannovenne inglese di origini nigeriane di proprietà dell’Arsenal.

 

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In UK si parla molto bene del trequartista/esterno che farà ritorno a Londra dopo l’infelice esperienza in Francia, al Marsiglia. Nwaneri è legato ai ‘Gunners’ fino a giugno 2030 e ha una valutazione sui 40/50 milioni di euro, cifre probabilmente spropositata ma comunque alla portata della proprietà del Como.

I lariani dovrebberò però sconfiggere una concorrenza significativa rappresentata dal Borussia Dortmund, nonché da ben cinque club inglesi quali Aston Villa, Coventry, Newcastle, Everton e Ipswich.

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