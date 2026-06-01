Anche Fabregas sul rimpianto del Milan: ecco il nuovo Nico Paz | CM

Il Como ha una strategia ben precisa sul mercato dopo la storica qualificazione in Champions League. Nel mirino c’è l’ex rossonero

Stagione irripetibile o quasi per il Como, rivelazione dell’ultima Serie A. Non solo l’Europa, ma la truppa di Cesc Fabregas è riuscita nell’impresa di centrare una storica qualificazione in Champions League.

La prima nella storia della società lariana e che ha estromesso due big del nostro calcio dalla massima competizione europea come Milan e Juventus. Un gruppo sapientemente gestito da Fabregas che ha valorizzato diversi giocatori, tra i quali spicca ovviamente quel Nico Paz che è pronto a ritornare da protagonista al Real Madrid.

I ‘Blancos’ hanno infatti tutta l’intenzione di esercitare il diritto di recompra sul 21enne fantasista, sogno di mercato dell’Inter e che disputerà prossimamente il Mondiale con l’Argentina.

Il Como mette nel mirino Liberali: c’è la fila in Serie A

A meno di colpi di scena Nico Paz dopo due annate straordinarie lascerà il Como e la Serie A, con il sodalizio comasco che dovrà intervenire sul mercato per sostituirlo e per sistemare anche le liste in vista dell’approdo in Europa. C’è bisogno di costruire una rosa con più italiani e la dirigenza sta guardando a diversi profili tra gente più navigata e giovani talenti.

Tra i gioielli che il Ds Ludi e Fabregas seguono con attenzione figura anche Mattia Liberali come raccolto da Calciomercato.it. Il mancino classe 2007 si è messo in grande evidenza con la maglia del Catanzaro, che ha sfiorato la promozione in Serie A. Aquilani – che ne sponsorizzava la convocazione in Nazionale – lo ha valorizzato in Calabria, con il baby trequartista ceduto a titolo gratuito dal Milan la scorsa estate.

Liberali rischia di diventare un rimpianto per i rossoneri, che hanno comunque conservato il 50% sulla rivendita. Il Catanzaro valuta oltre 10 milioni di euro il giocatore, sul quale hanno messo gli occhi pure Bologna, Fiorentina e Sassuolo.