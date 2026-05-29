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Festa Monza e rinnovo per Bianco: “Meglio di così…”. Aquilani punge il Ct Baldini

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I brianzoli conquistano la promozione in Serie A, Catanzaro a un passo dal sogno: le parole in conferenza stampa dei due allenatori 

Il Monza soffre ma alla fine riesce a centrare l’obiettivo e torna in Serie A dopo un sola stagione. Che brividi però per la squadra di casa, con il Catanzaro che sfiora l’impresa all’U-Power Stadium.

Monza, Bianco in conferenza
Paolo Bianco in conferenza – Calciomercato.it

I brianzoli volano nella massima categoria grazie al piazzamento in campionato e Paolo Bianco può finalmente esultare in conferenza stampa: “Abbiamo meritato la promozione, probabilmente meritavamo di andare in A anche prima. Il Catanzaro ha fatto una grande partita, ma per quello che abbiamo fatto in campionato e nella gara d’andata il Monza merita la promozione”, le parole del tecnico biancorosso.

Bianco prosegue: “I ragazzi hanno fatto un capolavoro, il gruppo ha fatto la differenza. Il Monza è abituato a soffrire: ringrazio i tifosi e la curva che hanno sempre creduto ii noi”.

Aquilani dopo Monza-Catanzaro: “Nessuno mi ha chiamato. Liberali meritava la convocazione”

L’allenatore del Monza risponde anche alle domande dell’inviato di Calciomercato.it: “Non so se è il giorno più bello della mia carriera, ma sicuramente tra i più importanti. Se resto al 100 al Monza? Con la promozione è scattato il rinnovo (fino al 2028), adesso ho due anni di contratto. Quindi meglio di così…”, ha sottolineato Bianco sul proprio futuro. 

Oltre al prolungamento del tecnico, con la promozione si è materializzato anche l’obbligo di riscatto per Lucchesi: alla Fiorentina andranno poco più di 2 milioni di euro per il difensore. Per Cutrone, invece, l’obbligo dal Como era scattato nelle scorse settimane. 

In conferenza dopo Bianco è la volta di Alberto Aquilani. Anche lui accolto dagli applausi dei giornalisti: “I ragazzi hanno dimostrato di avere cuore e senso di appartenenza, siamo arrivati a un centimetro da una grande impresa. Questa squadra è magica per quello che ha fatto vedere in questa stagione”.

Anche Aquilani si sofferma sul suo futuro, che potrebbe vederlo però in Serie A (c’è l’interesse di Sassuolo e Torino): “Non ho parlato con nessuno, neanche col presidente. Ci vedremo presto e sceglieremo la cosa migliore per il Catanzaro. Ho un legame veramente forte con questa piazza, ma nel calcio le promesse valgono poco”.

Infine Aquilano punge Baldini, Ct ad interim della Nazionale: “Lo stimo come allenatore e uomo, però mi sarei aspettato Liberali in questa Italia sperimentale e magari col numero 10. Dobbiamo dare a questi giovani delle opportunità, meritava la convocazione”.

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