Festa Monza e rinnovo per Bianco: “Meglio di così…”. Aquilani punge il Ct Baldini

I brianzoli conquistano la promozione in Serie A, Catanzaro a un passo dal sogno: le parole in conferenza stampa dei due allenatori

Il Monza soffre ma alla fine riesce a centrare l’obiettivo e torna in Serie A dopo un sola stagione. Che brividi però per la squadra di casa, con il Catanzaro che sfiora l’impresa all’U-Power Stadium.

I brianzoli volano nella massima categoria grazie al piazzamento in campionato e Paolo Bianco può finalmente esultare in conferenza stampa: “Abbiamo meritato la promozione, probabilmente meritavamo di andare in A anche prima. Il Catanzaro ha fatto una grande partita, ma per quello che abbiamo fatto in campionato e nella gara d’andata il Monza merita la promozione”, le parole del tecnico biancorosso.

Bianco prosegue: “I ragazzi hanno fatto un capolavoro, il gruppo ha fatto la differenza. Il Monza è abituato a soffrire: ringrazio i tifosi e la curva che hanno sempre creduto ii noi”.

Aquilani dopo Monza-Catanzaro: “Nessuno mi ha chiamato. Liberali meritava la convocazione”

L’allenatore del Monza risponde anche alle domande dell’inviato di Calciomercato.it: “Non so se è il giorno più bello della mia carriera, ma sicuramente tra i più importanti. Se resto al 100 al Monza? Con la promozione è scattato il rinnovo (fino al 2028), adesso ho due anni di contratto. Quindi meglio di così…”, ha sottolineato Bianco sul proprio futuro.

🗣️ #Monza – #Bianco in conferenza dopo la promozione: “Abbiamo meritato per quello che abbiamo fatto durante l’arco della stagione. Il Catanzaro ha fatto una grandissima partita, ma noi ce la meritavamo forse anche prima la Serie A” 📲 #MonzaCatanzaro @calciomercatoit pic.twitter.com/MWMvETimRU — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 29, 2026

Oltre al prolungamento del tecnico, con la promozione si è materializzato anche l’obbligo di riscatto per Lucchesi: alla Fiorentina andranno poco più di 2 milioni di euro per il difensore. Per Cutrone, invece, l’obbligo dal Como era scattato nelle scorse settimane.

In conferenza dopo Bianco è la volta di Alberto Aquilani. Anche lui accolto dagli applausi dei giornalisti: “I ragazzi hanno dimostrato di avere cuore e senso di appartenenza, siamo arrivati a un centimetro da una grande impresa. Questa squadra è magica per quello che ha fatto vedere in questa stagione”.

Anche Aquilani si sofferma sul suo futuro, che potrebbe vederlo però in Serie A (c’è l’interesse di Sassuolo e Torino): “Non ho parlato con nessuno, neanche col presidente. Ci vedremo presto e sceglieremo la cosa migliore per il Catanzaro. Ho un legame veramente forte con questa piazza, ma nel calcio le promesse valgono poco”.

🗣️ #Catanzaro – #Aquilani in conferenza: “I ragazzi hanno dimostrato di avere cuore e senso di appartenenza, siamo arrivati a un centimetro da una grande impresa. Questa squadra è magica per quello che ha fatto vedere in questa stagione” 📲 #MonzaCatanzaro @calciomercatoit pic.twitter.com/haWI3l1YKy — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 29, 2026

Infine Aquilano punge Baldini, Ct ad interim della Nazionale: “Lo stimo come allenatore e uomo, però mi sarei aspettato Liberali in questa Italia sperimentale e magari col numero 10. Dobbiamo dare a questi giovani delle opportunità, meritava la convocazione”.