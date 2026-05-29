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Juventus, David moneta di scambio: così arriva il sostituto di Cambiaso | CM

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Il futuro dell’attaccante canadese alla Juve resta in bilico: le mosse del club bianconero

Ci saranno diversi cambiamenti nella Juventus in vista della prossima stagione, specialmente nel reparto offensivo. Tanti interpreti del ruolo hanno deluso e sono pronti a fare le valigie.

Juventus, le ultime su David
Jonathan David può lasciare la Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Scontata la partenza dopo una sola stagione di Openda, che non si è mai ambientato sotto la Mole né all’inizio con Tudor né per il resto dell’annata con Spalletti in panchina. In bilico invece c’è sempre il futuro di Vlahovic, con il centravanti serbo che nei prossimi giorni darà una risposta definitiva alla società sulla proposta per il rinnovo del contratto.

Resta sospesa inoltre la situazione di Jonathan David: anche lui non ha convinto fino in fondo dirigenza e allenatore, con l’addio dopo un solo anno che è un’ipotesi concreta.

Calciomercato Juve, David al Tottenham nello scambio con Udogie

L’ex Lille in mancanza di offerte valide potrebbe anche avere un’altra chance nel rooster offensivo di Spalletti, che comunque apprezza le qualità dell’attaccante classe 2000.

Destiny Udogie
Destiny Udogie, 23 anni (Ansa) – Calciomercato.it

David rimane però tra i sacrificabili, anche perché assicurerebbe una corposa plusvalenza visto che (commissioni a parte) era sbarcato a parametro zero sotto la Mole. La Juve valuta il canadese 30-35 milioni di euro, con il giocatore che piace al Lione (del suo ex allenatore al Lille Fonseca) e in Premier League. Oltremanica occhio ai movimenti del Tottenham dell’italiano De Zerbi, a caccia di un sostituto di Kolo Muani che tra l’altro resta nei desideri della ‘Vecchia Signora’.

La Juventus in questo caso potrebbe giocarsi la carta David in un eventuale scambio per Udogie, tra i preferiti di Spalletti in caso di partenza a sinistra di Cambiaso come raccolto da Calciomercato.it. L’ex Udinese non chiuderebbe le porte a un ritorno in Serie A e ha una valutazione simile a quella del canadese. 

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