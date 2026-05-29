Il Barcellona accelera per Cambiaso, ok della Juve: le cifre

La permanenza del laterale della Nazionale italiana a Torino potrebbe avere davvero i giorni contati, le ultime.

Un pezzo pregiato della rosa verrà sicuramente sacrificato per finanziare il calciomercato in entrata e in casa Juventus si starebbe seriamente pensando di cedere Andrea Cambiaso. Il laterale della Nazionale italiana vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e la sua eventuale uscita garantirebbe ai bianconeri una somma importante da reinvestire poi in entrata.

Secondo alcune informazioni provenienti dalla Spagna, il Barcellona sarebbe particolarmente interessato al profilo di Cambiaso e avrebbe deciso di accelerare: Flick apprezza parecchio il 26nne di Genova e, dunque, avrebbe chiesto alla dirigenza blaugrana uno sforzo importante per portarlo subito in Spagna,

Niente sconti, per, da parte della Juve che avrebbe intenzione di incassare qualcosa come 50 milioni di euro dalla cessione di Cambiaso. Cosa deciderà di fare a questo punto il Barça? Affonderà il colpo oppure virerà su altri calciatori?