Da Locatelli a De Zerbi: quanti ospiti di lusso per Monza-Catanzaro | VIDEO CM

Diversi protagonisti del mondo del calcio presenti in tribuna all’U-Power Stadium per la finale dei playoff di Serie B

Serata di gala all’U-Power Stadium per l’attesa finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro.

Record di spettatori (17.016) al ‘Brianteo’ con la formazione di casa che, oltre al miglior piazzamento nella regular season, parte col vantaggio della vittoria per 2-0 maturata domenica scorsa in terra calabrese. Biancorossi a un passo quindi dal ritorno nella massima serie e per l’occasione è presente anche l’ex Raffaele Palladino (insieme al suo vice Peluso), con il tecnico campano a caccia di una nuova panchina dopo il divorzio dall’Atalanta.

🏟️ All’U-Power Stadium per #MonzaCatanzaro ci sono anche il tecnico del #Tottenham #DeZerbi e l’ex mister brianzolo #Palladino (a caccia di una nuova panchina dopo il divorzio dall’Atalanta) 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/88SvbUOnjP — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 29, 2026

Finale Monza-Catanzaro, in tribuna anche l’ex Palladino

Tanti comunque gli addetti ai lavori di spicco e gli agenti presenti questa sera all’U-Power Stadium per la finalissima tra Monza e Catanzaro.

👀 Presente anche il capitano della #Juventus Manuel #Locatelli all’U-Power Stadium per la finale dei playoff di Serie B #MonzaCatanzaro 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/NRjXEum5m5 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 29, 2026

In tribuna oltre a Palladino ci sono diversi allenatori come De Zerbi del Tottenham, oltre ad Abate eliminato proprio dai brianzoli in semifinale con la Juve Stabia e nel mirino di Sassuolo e Torino. Non è passato inosservato anche Manuel Locatelli, con il capitano della Juventus in compagnia del suo agente Crnjar. Tra i procuratori c’è inoltre Federico Pastorello, che tra i protagonisti in campo segue i biancorossi Cutrone e Obiang oltre al baby degli ospiti (e autore del gol del vantaggio) Fellipe Jack.

Da aggiungere tra i presenti sugli spalti anche Paolo Berlusconi, ex presidente del Monza prima dell’ingresso nel club brianzolo della proprietà americana, oltre anche alla della dirigenza del Bologna con l’Ad Fenucci e il patron Saputo.