Juve, tutto vero: via libera e accordo con Bernardo Silva

Il portoghese è libero di firmare a zero dopo il mancato rinnovo col Manchester City

È praticamente fatta per Bernardo Silva, uno dei grandi desideri di Spalletti in vista della prossima stagione. Siamo ai livelli di Alisson quanto a gradimento del tecnico della Juventus, che si è incontrato oggi con la società, incluso Comolli col quale i rapporti sono ai minimi termini, per fare il punto della situazione sul mercato e non solo.

Bernardo Silva a zero, ma non alla Juve. E neanche all’Atletico Madrid, al quale è stato dato per vicinissimo nei giorni scorsi. Alla fine l’ormai ex Manchester City si trasferirà nel club che rappresentava, fin dall’inizio, la sua priorità assoluta.

Parliamo del Barcellona, scatenato negli ultimi giorni. Dopo Anthony Gordon, strappato al Newcastle e alla concorrenza del Bayern con un investimento da ben 80 milioni bonus compresi, il club di Laporta ha di fatto messo le mani pure sul campione portoghese, di recente riaccostato anche all’Inter.

‘Mundo Deportivo’ dà l’operazione ai dettagli finali, dopo il via libera del tecnico dei catalani Hansi Flick.

Un peso in positivo l’ha avuto ovviamente anche il grande rapporto che intercorre tra l’agente del 31enne, cioè Jorge Mendes, e il presidente del Barça Laporta, adesso partito all’assalto di Julian Alvarez scatenando la furia, che non è solo social, dell’Atletico.