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Il Torino su Abate, spunta l’ex Milan per la panchina

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Ignazio Abate potrebbe essere il prossimo allenatore del Torino in vista del 2026/2027.

Ignazio Abate
Abate piace al Torino per la panchina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Reduce da un’ottima stagione con la Juve Stabia, portata fino alla semifinale dei playoff per ottenere la promozione in Serie A, l’ex terzino destro del Milan è finito nel mirino di diverse squadre del massimo campionato.

Al momento il Torino sarebbe il club maggiormente interessato al classe 1986 per il ruolo di allenatore, ma attenzione al Sassuolo che, da tempo monitora la situazione. Le due società stanno valutando gli stessi profili considerato il fatto che un altro allenatore che piace è Alberto Aquilani, pronto a salutare Catanzaro.

Si va, quindi, verso la mancata conferma di Roberto D’Aversa alla guida dei granata.

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