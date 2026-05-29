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Colpo di scena Kean, svolta inaspettata sul futuro

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Arrivano novità importanti per il futuro di Moise Kean con il centravanti classe 2000 che, nelle scorse settimane, è stato accostato a diverse squadre.

Moise Kean
Svolta sul futuro di Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo una stagione difficile, soprattutto per alcuni contrattempi dal punto di vista fisico, per Moise Kean la prossima sarà necessariamente la stagione del rilancio con il centravanti desideroso di essere di nuovo decisivo.

Stando a quanto riportato da Fiorentinauno.com, l’attaccante viola potrebbe restare almeno ancora un altro anno alla Fiorentina. Fabio Grosso, pronto a firmare con la società toscana, lo vorrebbe come punto fermo della propria squadra per cercare di riportare i viola in alto dopo una stagione complicata.

Saranno fondamentali i colloqui tra l’allenatore e il centravanti della nazionale italiana con l’ex Sassuolo che dovrà essere bravo a convincere la punta a restare e riprendersi quel ruolo da protagonista in viola e in tutto il campionato italiano che si era ritagliato nel 2024/2025.

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