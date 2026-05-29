Tesoretto Inter dai ritorni: il 2 (+1) da 62 milioni di euro

Il budget per il mercato estivo può più che raddoppiarsi

Il budget dell’Inter per il prossimo calciomercato estivo sarà intorno ai 50 milioni di euro. Ma la cifra potrebbe sensibilmente aumentare, per non dire raddoppiarsi grazie alle cessioni di quei calciatori fuori dal progetto come Frattesi e di rientro a Milano ma che non sono graditi a Chivu. Il primo è Benjamin Pavard, con il Marsiglia che non eserciterà il riscatto fissato a 15 milioni.

Il francese si lasciò malissimo con Chivu e la squadra, special modo con capitan Lautaro Martinez. Ricordate la foto dopo la partita di padel in Sardegna? Aveva abbandonato il ritiro interista negli USA dicendo addio al Mondiale per Club. Quello scatto fu ed è tuttora la pietra tombale sulla sua esperienza in nerazzurro.

Per evitare una minusvalenza, l’Inter dovrebbe venderlo a non meno di 12,2 milioni di euro. Marotta e Ausilio sperano di trovare qualche acquirente tra Premier, Germania e Arabia: non sarà una passeggiata, considerato che guadagna 5 milioni netti e il contratto termina nel 2028.

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Non priva di ostacoli sarà anche la cessione di Asllani, di rientro dal prestito al Besiktas dopo la prima parte di stagione vissuta al Torino. Sarebbe sorprendente se i turchi decidessero di riscattarlo, versando circa 11 milioni nelle casse dell’Inter. Che, di conseguenza, proverà di nuovo a disfarsene a titolo definitivo e più o meno per una decina di milioni. L’italo-albanese pesa a bilancio per circa 6,5 milioni.

L’Inter si riprende Stankovic, ma può rivenderlo subito

Ai due esuberi potrebbe aggiungersi Aleksandar Stankovic, reduce da una super stagione al Brugge. L’Inter eserciterà la recompra, fissata a 23 milioni, ma poi potrebbe piazzarlo in Premier per il dispiacere dei tifosi e dello stesso Chivu: il figlio d’arte è ambito da Brentford e Newcastle, nonché Arsenal e Tottenham, con offerte da 40 milioni già sul tavolo. La vendita del classe 2005 aiuterebbe a mettere a segno un colpo importante tra centrocampo e attacco