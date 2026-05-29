Scamacca dopo Ederson: il piano dell’Atalanta anche per Palestra | CM

Il bomber romano ha il contratto in scadenza a giugno 2027

L’Atalanta è solita vendere i proprio gioielli, gli asset come li chiamano quelli bravi. A maggior ragione dopo una stagione che non ha portato, dopo tanti anni, alla qualificazione in Champions. I nerazzurri si dovranno accontentare della Conference League, che ovviamente non garantisce i medesimi introiti della competizione per club più importante.

In realtà i Percassi hanno già iniziato a fare cassa grazie a Ederson: dalla cessione del brasiliano al Manchester United arriveranno circa 50 milioni di euro.

Se il prossimo sarà Palestra? In realtà, come appreso da Calciomercato.it, l’altro prescelto per fare soldi e, cosa non meno significativa, abbassare il monte ingaggi è Gianluca Scamacca. Il classe ’99 stato fuori per un paio di mesi a causa di infortuni, ma alla fine è riuscito comunque a segnare 14 gol in 38 partite.

Un bottino niente male per il classe ’99, il cui contratto con l’Atalanta scade nel 2027. La prossima estate, a meno di un rinnovo oggi fuori dai piani, rappresenta quindi l’ultima occasione per racimolare qualche milione di euro dal cartellino del centravanti romano, il più pagato della rosa dopo Giacomo Raspadori: bonus esclusi, il suo stipendio sfiora i 6 milioni di euro lordi.

Scamacca può avere mercato in Premier League, mentre in Italia è stato di recente accostato sia al Milan che alla Roma. In giallorosso, dove è cresciuto, tornerebbe ben volentieri: peraltro a Trigoria ritroverebbe Gasperini, fino all’anno scorso suo allenatore in quel di Bergamo.

Palestra non è incedibile, ma serve un’offerta irrifiutabile

E Palestra? Per l’Atalanta non è incedibile, ma la società se ne priverebbe solo dinanzi a un’offerta davvero irrifiutabile. Brutta notizia per l’Inter: non è detto che 50 milioni bastino, anche perché sul classe 2005 esploso al Cagliari c’è anche la Premier di alto rango.