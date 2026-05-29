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Allegri al Napoli, ci siamo: subito un rinforzo in arrivo, assalto a Gatti | CM

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Massimiliano Allegri è pronto a ripartire da Napoli dopo l’esonero arrivato dal Milan con il tecnico livornese pronto a lavorare anche in sede di mercato con il club di De Laurentiis.

Massimiliano Allegri
Allegri vorrebbe Federico Gatti al Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

In occasione dei primi contatti tra le parti si sono fatti diversi discorsi anche relativi alla rosa a disposizione dell’ormai ex allenatore del Milan. Uno dei reparti che andrà ritoccato sarà quello difensivo con Allegri che ha chiesto l’acquisto di uno dei suoi pupilli, sin dai tempi della Juventus.

Napoli, Allegri vuole Gatti alla Juventus

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Napoli farà un tentativo per Federico Gatti della Juventus. Classe 1998, il centrale difensivo è uno dei pupilli di Massimiliano Allegri che, sia la scorsa estate, che lo scorso inverno, provò a portarlo, senza successo in rossonero.

Federico Gatti
Gatti nel mirino del Napoli di Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

La Juventus, di fronte ad un’offerta attorno ai 22 milioni di euro, potrebbe dare l’ok alla partenza del difensore della nazionale italiana, considerato il fatto che non sembra essere una delle priorità per Luciano Spalletti in bianconero.

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