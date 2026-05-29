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La Juventus piomba su Pellegrini, previsto anche incontro con la Roma | CM

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Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino della Juventus. I bianconeri stanno valutando il colpo a costo zero con il giocatore che è in scadenza di contratto con i giallorossi.

Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini finisce nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus avrebbe avuto dei contatti con l’agente del calciatore per valutarne l’acquisto a costo zero considerato il fatto che, tra poco più di un mese, rischia di essere senza contratto. L’accordo attuale con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno anche se, da parte del calciatore, c’è l’apertura a proseguire ancora nella capitale.

Gian Piero Gasperini è rimasto positivamente colpito dal rendimento del centrocampista classe 1996 e vorrebbe la sua conferma in rosa in ottica futura. Pellegrini è rimasto positivamente impressionato dai metodi di allenamento dell’ex mister dell’Atalanta e la prossima settimana ci sarà un incontro con la Roma per provare a prolungare il contratto.

Prossimo dal compiere 30 anni, Pellegrini vuole un ruolo da protagonista in una squadra che possa permettergli di giocare nel suo ruolo naturale, a centrocampo.

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