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Gasperini ha rifiutato il Napoli: “Chiamato prima di Allegri”

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Arriva un retroscena croccante sulla scelta del nuovo allenatore partenopeo

Dopo una scelta maturata più di un mese fa, il Napoli in settimana ha ufficializzato la separazione da Antonio Conte e scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Il tecnico livornese ha vinto un testa a testa con Vincenzo Italiano, ma uno dei primi nomi ad essere stato contattato è stato Gian Piero Gasperini.

Allegri e Gasperini si abbracciano
Gasperini ha rifiutato il Napoli: “Chiamato prima di Allegri” (Ansa Foto) – calciomercato.it

Durante il suo intervento a Radio Romanista, l’ex difensore giallorosso Ubaldo Righetti, molto vicino ad Allegri, ha svelato un retroscena molto interessante sul casting partenopeo per la panchina.

Prima di trattare per l’ex tecnico del Bologna e di virare poi definitivamente sull’ex Milan, Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto un tentativo concreto per Gasp, ma l’allenatore della Roma ha subito rispedito al mittente la proposta azzurra.

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