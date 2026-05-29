PAGELLE e TABELLINO Monza-Catanzaro 0-2: niente miracolo, brianzoli in Serie A!

Voti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valido per il ritorno della finale playoff di Serie B. Biancorossi in Serie A: non bastano ad Aquilani le reti di Fellipe Jack e Frosinini

Il Catanzaro va vicinissimo all’impresa ma niente miracolo per la truppa di Aquilani. Il Monza resiste con i denti e torna subito in Serie A.

I gol di Fellipe Jack e Frosinini non bastano ai calabresi per rimontare il 2-0 dell’andata, con i padroni di casa che volano nella massima categoria grazie al miglior piazzamento nella regular season. Brilla l’ex Milan Liberali, mentre Mota è un fantasma. Thiam salva Bianco, stecca invece l’atteso Iemmello.

Pagelle, Top e Flop di Monza-Catanzaro: Liberali rimpianto Milan, super Thiam

MONZA

TOP: Thiam 7,5 – Stavolta sicuro anche nelle uscite, che sono un po’ il suo tallone d’Achille. Merita le prime pagine però per lo straordinario intervento su Liberali che salva il Monza dal raddoppio del Catanzaro già nel primo tempo. Nella ripresa si oppone anche allo spauracchio Iemmello: c’è pure la sua firma sulla promozione biancorossa.

FLOP: Mota 4,5 – Fa pochissimo o quasi nulla, lui che ormai è una bandiera di questo Monza tra Serie A e B. Non gli riesce mai la giocata e in certe situazioni è indisponente. Bocciato da Bianco che all’intervallo lo lascia negli spogliatoi per Petagna. Il peggiore insieme a Delli Carri, disastroso nelle retrovie.

Thiam 7,5

Birindelli 5

Delli Carri 4,5

Carboni 5 (69′ Lucchesi 6)

Bakoune 6 (75′ Antov SV)

Colombo 5,5

Pessina 6

Azzi 6

Hernani 5,5 (83′ Obiang SV)

Mota 4,5 (46′ Petagna 6)

(46′ Petagna 6) Cutrone 6 (69′ Caso 6)

All. Bianco 5

CATANZARO

TOP: Liberali 7 – Personalità da vendere e stiamo parlando di un classe 2007… Prova a trascinare i suoi verso una clamorosa impresa, ma alla fine non basta per abbattere il muro del Monza. Idee, tocchi felpati e gestione da veterano: gli manca solo il gol e viene stoppato solo dall’ottimo Thiam. Rimpianto Milan.

FLOP: Iemmello 5 – Il bomber ospite per una volta ha le polveri bagnate e purtroppo nella serata più importante per Aquilani e il Catanzaro. Spreca malamente due ghiotte chance nella ripresa che avrebbero mandato in paradiso i calabresi. Non è al meglio della condizione e stasera si è visto.

Pigliacelli 6,5

Cassandro 5,5 (77′ D’Alessandro SV)

Antonini 6

Fellipe Jack 7 (63′ Frosinini 7)

Favasulli 6,5

Pontisso 6,5 (46′ Pompetti 6)

Petriccione 6,5

Di Francesco 5,5 (54′ Alesi 6)

Liberali 7 (77’ N’Dri SV)

(77’ N’Dri SV) Iemmello 5

Pittarello 6

All. Aquilani 7,5

ARBITRO: Massa 6,5

Finale Playoff Serie B, il tabellino di Monza-Catanzaro: Bianco vola in Serie A, Aquilani vicino all’impresa

Il Monza soffre le pene dell’inferno, ma riesce a raggiungere l’obiettivo: è di nuovo Serie A per i brianzoli dopo una sola stagione nel purgatorio della B. La formazione di Bianco si salva nel ritorno all’U-Power Stadium e grazie al successo dell’andata e al miglior piazzamento in campionato vola nella massima categoria. Applausi comunque al Catanzaro di Aquilani, a un passo da una storica impresa.

MONZA-CATANZARO 0-2 (and. 2-0)

39′ Fellipe Jack (C); 78′ Frosinini (C)

Monza (3-4-1-2): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni (69′ Lucchesi); Bakoune (75′ Antov), Colombo, Pessina, Azzi; Hernani (65′ Obiang); Mota (46′ Petagna), Cutrone (69′ Caso). A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Ravanelli, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Colpani. Allenatore: Bianco

Catanzaro (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassandro (77′ D’Alessandro), Antonini, Fellipe Jack (63′ Frosinini); Favasuli, Pontisso (46′ Pompetti), Petriccione, Di Francesco (54′ Alesi); Liberali (77’ N’Dri); Iemmello, Pittarello. A disposizione: Marietta, Bashi, Nuamah, Brighenti, Verrengia, Oudin, Rispoli. Allenatore: Aquilani

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Pontisso (C), Frosinini (C), Birindelli (M), N’Dri (C), Antov (M), Thiam (M)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 6′; presenti 17.015 spettatori (2500 nel settore ospiti e incasso da 217.383 euro) per la finale playoff dell’U-Power Stadium