Dentro o fuori per Vlahovic: la mossa della Juventus | CM

Il centravanti serbo, autore di una doppietta nel derby, è in scadenza il prossimo 30 giugno: le ultime sul rinnovo

Luciano Spalletti resterà sulla panchina della Juventus malgrado il mancato quarto posto e l’accesso alla prossima Champions League. La conferma è arrivata anche dal Ceo Comolli, dopo le parole pre e post derby del tecnico che ha rilanciato sul progetto alla guida dei bianconeri.

Il tecnico di Certaldo chiede maggiore influenza sul mercato e sponsorizza da mesi il rinnovo di Dusan Vlahovic, che però si complica per la ‘Vecchia Signora’ senza l’accesso all’Europa più blasonata. Il serbo aspira a giocare la Champions e nei prossimi giorni si deciderà il suo destino dopo l’incontro con la dirigenza della Continassa.

La partita resta aperta sul futuro del numero nove, anche ieri protagonista con una doppietta nel derby contro il Torino che però non è servita per centrare l’obiettivo.

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo di Vlahovic: big estere alla finestra

La Juve senza Champions incasserà circa 30 milioni in meno e l’offerta che metterà sul piatto per Vlahovic non cambierà sul prolungamento del contratto in scadenza tra poco più di un mese.

I dirigenti bianconeri – come raccolto da Calciomercato.it – proporranno un ingaggio tra i 5 e i 6 milioni netti più bonus fino al 2029 (possibile biennale più opzione). Proposta sotto le richieste di Vlahovic, che ambisce sempre a uno stipendio da 8 milioni di euro. Da capire se l’attaccante e il suo entourage (che adesso vede in prima linea il papà) verranno incontro alla Juventus, anche perché dall’estero non sono arrivate al momento offerte concrete.

Barcellona, Atletico Madrid e Bayern Monaco hanno sondato il giocatore, ma finora senza affondare il colpo. Spalletti intanto è in pressing: si preannuncia una settimana decisiva (o quasi) per il destino in bianconero di Vlahovic.