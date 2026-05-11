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Rinnovo con la Juventus o addio: Vlahovic aspetta una big | CM

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Rimane un rebus il futuro del centravanti serbo, che intanto prova a trascinare la Juve in Champions

La Juventus si aggrappa a Dusan Vlahovic per centrare il fondamentale piazzamento in Champions League, che porterebbe nelle casse bianconere almeno 60 milioni di euro.

Vlahovic-Juve, le ultime sul futuro
Vlahovic tra rinnovo e Barcellona (Ansa) – Calciomercato.it

Un traguardo essenziale per impostare un mercato ambizioso e costruire una squadra all’altezza per ritornare a lottare per lo scudetto. Spalletti ha chiesto 5-6 acquisti di livello per alzare il tasso qualitativo della sua Juve, oltre alla conferma di Vlahovic. Il centravanti serbo è molto stimato dal tecnico, che anche post-Lecce ha sottolineato l’importanza del numero 9 per l’economia del gioco bianconero. 

L’assenza dell’ex Fiorentina è stata pesante durante l’arco della stagione, vista anche la mancanza in rosa di un profilo dalle caratteristiche simili e perciò funzionale per Spalletti.

Calciomercato Juve, Vlahovic tentato dal Barcellona e l’intreccio con Lewandowski

La partita sul rinnovo di Vlahovic resta apertissima, con il giocatore nato a Belgrado che è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con la Juventus. 

La scelta di Spalletti su Vlahovic
Spalletti e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

L’entourage del serbo e la ‘Vecchia Signora’ si sono dati appuntamento a fine campionato per prendere una decisione finale, con la dirigenza della Continassa che non vuole andare oltre un ingaggio da 5-6 milioni netti – più bonus – a stagione. Intanto lo stesso Vlahovic dribbla le domande sul prolungamento (“Vedremo”), anche perché aspetterebbe una mossa dal Barcellona come raccolto da Calciomercato.it. Il club catalano sarebbe infatti la destinazione preferita del 26enne bomber in caso d’addio alla Juve.

I suoi agenti sono in attesa delle scelte del Barça in merito al reparto offensivo e strettamente legate al destino di Lewandowski, con il polacco che resta tra l’altro nei desideri dei bianconeri. Obiettivo Champions e futuro: finale di stagione infuocato per Vlahovic. 

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