Chivu e l’Inter non vogliono più vederlo: è fuori dal progetto

Il club nerazzurro potrebbe utilizzarlo anche contropartita

Non gioca e non giocherà nell’Inter. È fuori dal progetto di Chivu e del club neo Campione d’Italia, di conseguenza gli si cercherà una nuova sistemazione nel prossimo calciomercato estivo.

Pavard torna in nerazzurro, ma per ripartire subito. Il difensore francese è reduce da una stagione a dir poco negativa, la seconda consecutiva, con il Marsiglia che non eserciterà l’opzione d’acquisto fissata a 15 milioni di euro alla fine dello scorso mercato estivo.

Il classe ’96 non ha alcuna chance di rientrare nei piani del tecnico rumeno, nonché della società di Oaktree che lo ha ceduto all’OM – prendendo Akanji dal Manchester City con la medesima formula – anche per motivi di natura comportamentale.

Dal Borussia Dortmund alla Roma, Pavard possibile contropartita

Per Pavard potrebbero tornare a muoversi alcuni club della Saudi Pro-League, così come della Ligue 1 e Bundesliga, vedi il Borussia Dortmund nell’ambito di una possibile operazione per Adeyemi. Il transalpino potrebbe essere proposto anche in Serie A, nella fattispecie alla Roma per Manu Kone.

In ogni caso l’Inter punterà a disfarsene una volta per tutte, dunque a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Ostacolo? Il contratto in scadenza nel 2028 prevede un ingaggio da ben 5 milioni di euro netti a stagione.