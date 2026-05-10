Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta del Milan in casa contro l’Atalanta che rischia di compromettere la corsa dei rossoneri ad un posto in Champions League.

Il tecnico del Milan ha commentato così a DAZN quanto accaduto a San Siro contro la squadra di Palladino: “Inutile parlare di quello che è successo fino ad ora perché non lo possiamo cambiare. Ora l’importante è fare una buona settimana e giocare bene a Genova che potrebbe essere fondamentale per la Champions League. Dopo il primo gol ci siamo disuniti. Dopo lo 0-3 abbiamo avuto una buona reazione e siamo tornati a fare gol.

“Il momento difficile va vissuto con grande responsabilità. Bisogna prepararsi per bene – ha continuato Allegri – e avere voglia di tornare alla vittoria che ci manca da un po’. Leao? Non credo sia un problema di singoli, la priorità è la squadra. Rafa ha avuto situazione favorevoli e domenica sarà squalificato. Bisogna pensare a lavorare bene”.

Alla domanda sulla contestazione nei confronti di Furlani: “In questo momento non è il caso di andare a vedere di chi siano le responsabilità. La Champions non è mai stata in una botte di ferro. Siamo in un momento di difficoltà, speriamo di riuscire a uscirne al meglio”.