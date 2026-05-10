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Disastro Milan, esonero di Allegri sempre più vicino: è caos rossonero

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Continua il momento disastroso del Milan con Massimiliano Allegri che vede sempre più a rischio la propria posizione e l’esonero del tecnico livornese non appare una possibilità remota.

Massimiliano Allegri
Allegri va verso l’esonero in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Quattro punti nelle ultime sei giornate per il Milan che ora vede allontanarsi l’accesso alla prossima Champions League, nonostante i rossoneri siano ancora al quarto posto in classifica, con l’opportunità di fare i conti ancora solo su se stessi per raggiungere l’obiettivo minimo.

Massimiliano Allegri aveva più volte affermato in conferenza stampa di poter raggiungere la qualificazione alla Champions League anche in occasione dell’ultima giornata di campionato contro il Cagliari, ma ora serviranno necessariamente due vittorie contro Genoa e i sardi per riuscire a mantenere la propria posizione in classifica.

Esonero Allegri, la conferma del tecnico appare una chimera

La pesante sconfitta arrivata in casa contro l’Atalanta, però, rischia di cambiare in maniera netta il futuro in casa rossonera con l’esonero di Massimiliano Allegri che appare una possibilità sempre più concreta. La proprietà starebbe valutando il da farsi in questi momenti concitati anche se l’intenzione appare quella di chiudere la stagione con il tecnico livornese per non andare a cambiare guida tecnica a due giornate dalla fine.

Appare molto probabile, però, che possa esserci un cambio di allenatore in vista della prossima stagione. La conferma di Allegri al Milan appare molto difficile, anche in caso di quarto posto in classifica e accesso in Champions League. Se i rossoneri dovessero uscire dalle prime quattro, invece, diventerebbe automatico l’esonero del tecnico livornese.

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