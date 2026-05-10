Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Calciomercato, sponsor pronto a prendere Icardi in Serie B | CM

Foto dell'autore

Il centravanti argentino è in scadenza di contratto con il Galatasaray, cui dirà addio dopo aver vinto il campionato turco

Il club emergente degli Emirati Arabi Uniti, il Palm City Fc neopromosso nella Serie B emiratina, starebbe mostrando un forte interesse per l’ingaggio di Mauro Icardi, bomber e capitano del Galatasaray neo campione di Turchia, con cui è in scadenza di contratto. Secondo fonti vicine al club, il Palm City Fc sta lavorando a un progetto molto ambizioso per la prossima stagione e vede nell’ex bomber dell’Inter il volto noto per far conoscere al mondo il club.

Calciomercato, Icardi a Dubai con il Palm City Fc
Icardi con la maglia del Palm City Fc – Grafica Calciomercato.it

Stando alle informazioni di Calciomercato.it, lo sponsor principale tedesco-turco Yayla sarebbe pronto a sostenere finanziariamente questa operazione e ad aiutare il trasferimento del centravanti argentino a Dubai. Il Palm City Fc continua ad attirare l’attenzione nel mondo del calcio grazie alla sua rapida crescita, al forte sostegno alle spalle e alla grande visione per il futuro. Icardi potrebbe essere solo il primo tassello di un dream team.

2387

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1