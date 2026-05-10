Calciomercato, sponsor pronto a prendere Icardi in Serie B | CM

Il centravanti argentino è in scadenza di contratto con il Galatasaray, cui dirà addio dopo aver vinto il campionato turco

Il club emergente degli Emirati Arabi Uniti, il Palm City Fc neopromosso nella Serie B emiratina, starebbe mostrando un forte interesse per l’ingaggio di Mauro Icardi, bomber e capitano del Galatasaray neo campione di Turchia, con cui è in scadenza di contratto. Secondo fonti vicine al club, il Palm City Fc sta lavorando a un progetto molto ambizioso per la prossima stagione e vede nell’ex bomber dell’Inter il volto noto per far conoscere al mondo il club.

Stando alle informazioni di Calciomercato.it, lo sponsor principale tedesco-turco Yayla sarebbe pronto a sostenere finanziariamente questa operazione e ad aiutare il trasferimento del centravanti argentino a Dubai. Il Palm City Fc continua ad attirare l’attenzione nel mondo del calcio grazie alla sua rapida crescita, al forte sostegno alle spalle e alla grande visione per il futuro. Icardi potrebbe essere solo il primo tassello di un dream team.