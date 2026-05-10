Pagelle Parma-Roma 2-3, i voti: finale incredibile, corsa Champions riaperta

Con un finale incredibile la Roma batte il Parma 2-3 e si rilancia nella corsa per un posto in Champions League.
Nel recupero della partita i giallorossi vanno sotto contro i padroni di casa ma riescono a ribaltare il risultato grazie ai gol di Rensch e il rigore di Malen. Decisiva la partita del Milan contro l’Atalanta ora con i rossoneri che sono stati raggiunti dalla formazione di Gasperini in classifica.
Andiamo a vedere i voti della sfida.
Voti Parma-Roma, doppietta Malen: ancora decisivo
PARMA (3-5-2): Suzuki 6.5; Circati 6, Troilo 6, Valenti 6; Delprato 6 (74′ Britschgi 4), Ordonez 6, Keita 7, Nicolussi Caviglia 6.5 (79′ Estevez 6.5), Valeri 6 (74′ Carboni sv); Strefezza 7 (53′ Pellegrino 5.5), Elphege 6 (79′ Almqvist sv). Allenatore Cuesta
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Hermoso 5 (53′ Ghilardi 5.5); Celik 6 (75′ Rensch 7), Cristante 5.5 (58′ El Ayanoui), Koné 6 (75′ Venturino 6), Wesley 6; Soulé 5.5 (58′ Pisilli 5.5), Dybala 6.5; Malen 7.5.. Allenatore Gasperini.
MARCATORI: Malen, Strefezza, Keita, Rensch, Malen rig.
AMMONITI: Strefezza, Troilo, Britschgi