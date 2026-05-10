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Openda-Juve, è finita: la formula della cessione

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Colpo di scena in casa bianconera dopo la vittoria contro il Lecce nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A. 

Dopo due pareggi consecutivi contro Milan ed Hellas Verona, la Juventus torna alla vittoria. I bianconeri si impongono a Lecce grazie alla rete messa a segno da Vlahovic dopo appena 12 secondi e agguantano almeno momentaneamente il terzo posto in classifica, alle spalle dell’Inter campione d’Italia e del Napoli.

Juventus, Openda sul mercato
Openda (Ansa) – Calciomercato.it

In attesa degli ultimi due impegni di campionato con Fiorentina e Torino che saranno decisivi per l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza di corso Galileo Ferraris monitora con attenzione anche il calciomercato. Uno dei principali obiettivi rimane quello di sfoltire la rosa cedendo quei calciatori che non rientrano più nei piani di Spalletti: tra questi rientra sicuramente anche Lois Openda, che anche ieri sera a Lecce non è stato impiegato.

L’attaccante belga classe 2000 – secondo quanto riportato da ‘La Stampa’ – dovrebbe essere ceduto con la formula del prestito: dopo i 45 milioni di euro investiti per riscattarlo dal Lipsia, l’intenzione della Juve è quella di provare a rilanciare l’attaccante di Liegi altrove e contenere l’impatto economico di una stagione da dimenticare.

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