Cambiaso nel mirino del Como: la richiesta della Juve

Il club allenato da Fabregas vuole a tutti i costi il laterale bianconero: clamorosa svolta in vista della prossima stagione.
Tra le più grandi delusioni di questa stagione in casa Juventus c’è sicuramente Andrea Cambiaso, che è reduce da una serie di prestazioni non esaltanti con la casacca bianconera. Il laterale di Genova classe 2000 è legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma in estate potrebbe salutare la compagnia.
Cambiaso vanta diversi estimatori soprattutto in Premier League, ma nelle ultime ore c’è da registrare il forte inserimento del Como: lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Fabregas apprezzerebbe tantissimo la tecnica e la duttilità tattica del calciatore e ora la società lombarda avrebbe intenzione di farsi ufficialmente avanti.
La Juve se ne priverebbe in caso di offerta da almeno 35 milioni di euro, ma da qui a giugno tutto può ancora succedere. In ogni caso, il Como vuole Cambiaso e proverà in tutti i modi a strapparlo la Juve nel corso del calciomercato estivo.