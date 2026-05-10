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Cambiaso nel mirino del Como: la richiesta della Juve

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Il club allenato da Fabregas vuole a tutti i costi il laterale bianconero: clamorosa svolta in vista della prossima stagione. 

Tra le più grandi delusioni di questa stagione in casa Juventus c’è sicuramente Andrea Cambiaso, che è reduce da una serie di prestazioni non esaltanti con la casacca bianconera. Il laterale di Genova classe 2000 è legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma in estate potrebbe salutare la compagnia.

Juventus, le ultime sul futuro di Cambiaso
Cambiaso festeggia con i compagni di squadra (Ansa) – Calciomercato.it

Cambiaso vanta diversi estimatori soprattutto in Premier League, ma nelle ultime ore c’è da registrare il forte inserimento del Como: lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Fabregas apprezzerebbe tantissimo la tecnica e la duttilità tattica del calciatore e ora la società lombarda avrebbe intenzione di farsi ufficialmente avanti.

La Juve se ne priverebbe in caso di offerta da almeno 35 milioni di euro, ma da qui a giugno tutto può ancora succedere. In ogni caso, il Como vuole Cambiaso e proverà in tutti i modi a strapparlo la Juve nel corso del calciomercato estivo.

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