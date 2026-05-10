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Ribaltone in panchina: esonero prima dello spareggio

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6 sconfitte e 4 pareggi negli ultimi due mesi

Nelle prossime ore la società potrebbe diramare un comunicato. Anzi, il comunicato: quello dell’esonero dell’allenatore praticamente alla vigilia dello spareggio.

Grafica esonero
Ribaltone in panchina: esonero prima dello spareggio – Grafica di Calciomercato.it

Stando alle ultime indiscrezioni, il SudTirol ragiona sul licenziamento di Castori prima del play-out con il Bari. Il 71enne di San Severino Marche pagherebbe a caro prezzo il rendimento altamente negativo della squadra negli ultimi due mesi: 6 sconfitte e 4 pareggi, con l’ultimo successo che risale addirittura al 3 marzo contro la Reggiana poi retrocessa.

Parliamo di un autentico crollo totale che ha trascinato i biancorossi fino alla zona retrocessione, allo spareggio salvezza col Bari che si giocherà in una doppia sfida. L’andata al ‘San Nicola’ venerdì 15 maggio alle 20, il ritorno sette giorni più tardi alla stessa ora ma al ‘Druso’ di Bolzano.

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