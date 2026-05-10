PAGELLE E TABELLINO Verona-Como: Douvikas regala l’Europa a Fabregas

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Bentegodi, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Verona

Il Como continua la sua corsa imperterrita verso il sogno Champions League. Gli uomini di Fabregas battono il Verona, imponendosi al Bentegodi e portando a casa tre punti molto pesanti. La sfida, valevole per la trentaseiesima giornata di campionato si è chiusa con il punteggio di 1-0, grazie al gol siglato da Douvikas al 71′ . Con questo successo il Como si porta a quota 65, a meno due dal Milan e davanti alla Roma (che stasera affronterà il Parma). Con questa vittoria i lariani festeggiano la prima, storica, qualificazione ad una manifestazione europea. Niente da fare per un Verona mai domo e in gara fino alla fine: i padroni di casa recriminano per un gol annullato a Suslov per fuorigioco.

Il Como parte forte, con il solito giro palla e con le consuete geometrie imposte da Fabregas, ma il Verona non si scompone e risponde colpo su colpo. Dalla metà della prima frazione in poi i padroni di casa alzano il ritmo e creano occasioni da gol: Frese e Bowie non riescono a concretizzare due buone opportunità. Al 32′ la più nitida palla gol per il Verona: Bernede tenta il tiro, la palla dopo una deviazione si impenna e Bowie di testa da ottima posizione manda alto.

Decide un gol di Douvikas

Nell’intervallo Fabregas, che già aveva sostituito Valle con Moreno nella prima frazione, capisce che i suoi hanno bisogno di una scossa: e di una ripresa giocata a ritmi più alti. Il tecnico spagnolo lascia negli spogliatoi Vojvoda Jesse Rodriguez e Perrone e li sostituisce con Smolcic, Baturina e Caqueret. E’ tutta un’altra gara: nei primi quattro minuti gli ospiti creano due palle gol: Diao sfiora il palo con un colpo di testa pericoloso, poi Da Cunha, a tu per tu con Montipò, si lascia ipnotizzare dal portiere gialloblù. Il gol arriva al minuto settantuno: Douvikas viene lanciato in profondità, vince il duello fisico con Edmundsson e batte il numero uno del Verona. I padroni di casa non hanno nessuna intenzione di arrendersi e quattro minuti dopo trovano il pareggio con Suslov, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Bowie. Nel finale il Verona attacca e il Como riparte; Montipò si supera su un tiro a girare di Baturina. Al triplice fischio, FAbregas festeggia l’Europa: quale sarà si saprà dopo i prossimi 180′.

Le pagelle di Verona-Como

Hellas Verona (3-5-2): Montipò 7; Nelsson 6,5, Edmundsson 5, Valentini 5,5; Belghali 6, Akpa Akpro 5,5, Gagliardini 5,5, Bernede 6,5, Frese 6; Suslov 6, Bowie 6. Allenatore: Paolo Sammarco

Como (4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 5 (46′ Smolcic 6), Kempf 5,5, Diego Carlos 6, Valle 5,5 (35′ Moreno 6); Perrone 5 (46′ Caqueret 6,5), Da Cunha 6; Jesus Rodriguez 5 (46′ Baturina 6,5), Nico Paz 6, Diao 5,5; Douvikas 7. Allenatore: Cesc Fabregas.

Il tabellino di Verona – Como

Marcatore: 71′ Douvikas

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (63′ Lovric), Frese; Suslov, Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (46′ Smolcic), Kempf, Diego Carlos, Valle (35′ Moreno); Perrone (46′ Caqueret), Da Cunha; Jesus Rodriguez (46′ Baturina), Nico Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

AMMONITI – Sammarco, Caqueret, Fabregas, Frese

ESPULSI –