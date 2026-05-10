Tutto fatto per lo scambio tra Inter e Juve: “Svuotato l’armadietto”

Accordo raggiunto per uno scambio alla pari: “Ho salutato i compagni”

È arrivata anche la conferma, ma possiamo benissimo dire l’ennesima conferma su un qualcosa che si sa. O meglio, che è noto a tutti: lo scambio tra Inter e Juve era cosa fatta.

Nell’intervista a ‘Tuttosport’, Mirko Vucinic è tornato a parlare del suo mancato trasferimento all’Inter nel gennaio 2014. Un trasferimento che sarebbe avvenuto tramite uno scambio con Fredy Guarin, il quale avrebbe compiuto il percorso inverso passando in bianconero.

“Avevo già svuotato l’armadietto a Vinovo e salutato i compagni. Mancava solo la firma“, ha raccontato l’ex attaccante montenegrino. L’operazione è poi saltata per i motivi che conosciamo e che ha ribadito lo stesso Vucinic: “Una insurrezione popolare del tifo nerazzurro indusse il patron interista, Erick Thohir, a tornare sui suoi passi. Non se ne fece più nulla”.

Vucinic dodici anni dopo: “Felice sia saltato lo scambio, così ho vinto il terzo Scudetto consecutivo”

Col senno del poi, Vucinic è contento del fatto che quello scambio sia saltato: “Sono felice per come è andata. Restai a Torino fino a fine stagione, giusto in tempo per conquistare il terzo Scudetto consecutivo“, nonché l’ultimo dell’Era Antonio Conte.