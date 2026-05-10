Parma-Roma, Gasperini ha deciso: le ultimissime

Cresce l’attesa per la sfida tra gialloblu e giallorossi in programma questo pomeriggio alle ore 18:00.

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, Parma e Roma si sfidano in una delle gare più attese della 36esima giornata di Serie A. I giallorossi devono assolutamente vincere se non vogliono perdere terreno dalla Juventus, che nell’anticipo di ieri sera si è imposta sul campo del Lecce per 1-0 e ha portato a 4 i punti di vantaggio proprio sui giallorossi.

Gasperini confermerà l’ormai collaudato 3-4-2-1: Davanti a Svilar, terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka, Hermoso, in mezzo al campo spazio a Celik, Cristante, Koné, Wesley da destra verso sinistra, mentre Soulé e Pisilli agiranno alle spalle dell’unica punta Malen. Ecco le probabili formazioni di Parma-Roma:

Parma (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini