Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Parma-Roma, Gasperini ha deciso: le ultimissime

Foto dell'autore

Cresce l’attesa per la sfida tra gialloblu e giallorossi in programma questo pomeriggio alle ore 18:00.

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, Parma e Roma si sfidano in una delle gare più attese della 36esima giornata di Serie A. I giallorossi devono assolutamente vincere se non vogliono perdere terreno dalla Juventus, che nell’anticipo di ieri sera si è imposta sul campo del Lecce per 1-0 e ha portato a 4 i punti di vantaggio proprio sui giallorossi.

Donyell Malen esulta dopo un gol
Malen (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gasperini confermerà l’ormai collaudato 3-4-2-1: Davanti a Svilar, terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka, Hermoso, in mezzo al campo spazio a Celik, Cristante, Koné, Wesley da destra verso sinistra, mentre Soulé e Pisilli agiranno alle spalle dell’unica punta Malen. Ecco le probabili formazioni di Parma-Roma:

Parma (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

2383

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1