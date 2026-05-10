Via libera del Real, Mastantuono in Serie A: tutti i dettagli

L’argentino è ai margini del progetto delle ‘Merengues’, che l’estate scorsa lo hanno pagato 60 milioni

La prima stagione di Mastantuono al Real Madrid non è andata come previsto. In primis dal club presieduto da Florentino Perez, che per il grande talento argentino ha sborsato la bellezza di 60 milioni di euro.

Il 18enne era partito bene sotto gli ordini di Xabi Alonso, poi sono cominciati i problemi di equilibrio e spogliatoio, con l’esonero dello spagnolo che ha ulteriormente complicato il percorso dell’ex River in una Valdebebas a dir poco infuocata.

Le ‘Merengues’ si sono convinte che uno o due anni altrove, lontano dalle enormi pressioni di Madrid, possa consentire a Mastantuono di maturare con calma e meglio rispetto a quanto possa farlo restando al Real, dove ha dimostrato di essere un calciatore ancora troppo acerbo. Del resto parliamo di un classe 2007.

Mastantuono come Nico Paz: l’Inter può insidiare il Como

Il futuro di Mastantuono potrebbe essere in Serie A. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, per lui si è già mosso con decisione il Como. Il club degli Hartono è in eccellenti rapporti col Madrid e ha in mente di proporre lo stesso tipo di affare (titolo definitivo con recompra) concluso per Nico Paz due estati fa. Proprio quest’ultimo sarà riacquistato dai ‘Blanços’ per circa 11 milioni di euro, anche se non è detto che poi resterà nella squadra che potrebbe tornare ad allenare José Mourinho.

Come noto, Nico Paz è uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter. All’argentino pensa anche la Juve, al momento però molto indietro rispetto ai nerazzurri che – come piano B a Nico Paz – potrebbero pensare proprio a Mastantuono. Ai tempi in cui militava ancora nel River Plate, il diciottenne di Azul era nei radar di Ausilio.