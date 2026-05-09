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Kalulu può lasciare la Juve per oltre 40 milioni: la destinazione

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Svolta improvvisa a Torino per quel che concerne il futuro del difensore francese: ecco tutti i dettagli. 

È senza ombra di dubbio tra le note più liete della stagione della Juventus, ma la permanenza di Pierre Kalulu a Torino ad oggi non appare per nulla scontata. Il difensore francese classe 2000 vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa, ma i pericoli maggiori per i tifosi bianconeri arriverebbero in questo momento dall’Inghilterra.

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Kalulu in azione (foto Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato da Caughtoffside.com”, l’ex Milan sarebbe finito nel mirino di Manchester United e Liverpool che sarebbero pronte e fare follie pur di assicurarsi il suo cartellino: a Torino non hanno alcuna intenzione di privarsi di un calciatore affidabile e duttile come Kalulu, ma le cose potrebbero cambiare di colpo in caso di offerte da oltre 40 milioni di euro.

Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe accendersi al termine della stagione in corso: c’è prima una Champions League da conquistare e solo successivamente la Juve si concentrerà sul calciomercato in entrata e in uscita.

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