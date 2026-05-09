Non solo Napoli, spunta l’Atalanta per il futuro di Maurizio Sarri | CM

Il futuro di Maurizio Sarri appare lontano dalla Lazio ma ancora in Serie A con l’allenatore dei biancocelesti che sarebbe finito nel mirino di diverse squadre italiane.

Il destino del tecnico appare lontano dalla capitale con le divergenze di vedute con la società che porteranno il tecnico a salutare la squadra al termine della stagione in corso che vedrà la Lazio protagonista della finale di Coppa Italia contro l’Inter in programma all’Olimpico il prossimo 13 maggio.

Maurizio Sarri non dovrebbe lasciare però l’Italia con più di qualche squadra che starebbe pensando a lui per la panchina. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei club che avrebbe messo nel mirino Maurizio Sarri è l’Atalanta, pronta ad accogliere Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo con Andrea D’Amico che appare conteso tra Milan e Roma.

Cristiano Giuntoli stima molto Maurizio Sarri e potrebbe cercare di portare il tecnico sulla panchina dei bergamaschi per cercare di dare vita a un nuovo ciclo che possa riportare presto la squadra bergamasca nell’Europa che conta.

Il nome di Sarri sarebbe anche sulla lista del Napoli nel caso in cui dovesse arrivare l’addio di Antonio Conte ai partenopei al termine della stagione in corso.