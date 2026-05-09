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Roma su Manna, il Napoli ha già risposto

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L’attuale direttore sportivo dei partenopei è l’obiettivo principale dei giallorossi

Nonostante sia ancora in ballo per un’insperata qualificazione alla prossima Champions League, in casa Roma non si fa che parlare della ricerca al prossimo direttore sportivo. Con Cristiano Giuntoli destinato all’Atalanta e Tony D’Amico che aspetta il Milan, Giovanni Manna si conferma il candidato preferito della famiglia Friedkin.

Giovanni Manna
Roma su Manna, il Napoli ha già risposto (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo i contatti positivi degli scorsi giorni, il club giallorosso deve superare lo scoglio più grande, rappresentato da un contratto in essere fino al 2029 e dalla richiesta di un indennizzo importante da parte di Aurelio De Laurentiis per lasciare andare il dirigente.

Secondo Matteo De Santis, proprio in questi momenti sarebbe arrivata una fumata nera “da verificare se definitiva o temporanea : l’attuale ds del Napoli per ora non si libera dal club azzurro”, si legge sul profilo X del giornalista de La Stampa.

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