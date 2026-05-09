Monza costretto ai playoff, ma c’è il primo acquisto sul mercato | CM

La squadra brianzola manca la promozione diretta in Serie A: intanto arriva l’ufficialità su un’operazione a titolo definitivo

Niente ‘miracolo’ per il Monza nell’ultima giornata della regular season di Serie B. La diretta concorrente Frosinone liquida con un sonoro 5-0 il Mantova, con i brianzoli costretti (nonostante un campionato di altissimo livello) a passare dai playoff per centrare l’immediato ritorno nella massima categoria.

Il Monza contro l’Empoli all’U-Power Stadium aveva rimontato il gol fulmineo di Shpendi grazie a Petagna e Delli Carri, distraendosi un po’ nel finale viste le notizie che arrivavano da Frosinone e facendosi così raggiungere sul 2-2 (che vale la salvezza per i toscani) dopo la doppietta della punta albanese.

Risultato ininfluente quindi a fini del piazzamento finale, con la formazione di Bianco che adesso aspetta la vincente tra Modena e Juve Stabia nella semifinale playoff.

Calciomercato Monza, ufficiale il riscatto di Cutrone dal Como

Il match dell’U-Power Stadium ha comunque emesso un verdetto ufficiale, però in chiave mercato per il Monza. Grazie all’assist per Petagna, si è materializzato infatti il riscatto per Patrick Cutrone. L’obbligo era condizionato alla promozione dei brianzoli, o al raggiungimento di 7 ‘eventi positivi’ a livello personale tra reti e assist come raccolto da Calciomercato.it.

Cutrone – che dal Como si era accasato nella finestra di gennaio al Monza dopo il prestito al Parma – finora ha collezionato 4 gol e 3 assist con la maglia biancorossa, numeri che valgono appunto il trasferimento a titolo definitivo in Brianza. L’attaccante firmerà un contratto fino giugno 2029 e ai lariani finirà una cifra intorno ai 7 milioni di euro.

Il numero 10 è subito diventato un perno dello scacchiere di Bianco e adesso proverà a trascinare il Monza in Serie A attraverso i playoff, con il club brianzolo che intanto può ufficializzare il primo ‘acquisto’ in vista della prossima stagione.