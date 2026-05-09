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Erede Massara, Gasp snobbato: “Pensa al Milan”

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Prosegue il casting giallorosso per il ruolo di direttore sportivo al posto di Massara

Da un lato continua a lavorare per la Roma soprattutto sulle cessioni e sui rinnovi, dall’altro ascolta i sondaggi del Marsiglia in vista di un futuro lontano dalla Capitale. Praticamente liquidato in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini, Frederic Massara lascerà i giallorossi dopo una sola stagione e la proprietà romanista ha iniziato già da tempo il casting per il sostituto.

Gasperini triste a bordo campo
Nuovo Ds Roma, Gasp ‘tradito’: “Ha in testa il Milan” (Ansa Foto) – calciomercato.it

La prima scelta dei Friedkin e di Gasp resta Giovanni Manna, ma la necessità di trattare con Aurelio De Laurentiis sulla penale fa rimanere in piedi anche le altre candidature. Un altro nome caldo ormai da settimane è quello di Tony D’Amico, che ha già lavorato con l’attuale tecnico giallorosso a Bergamo e verrà sostituito da Giuntoli in nerazzurro.

Secondo Lorenzo Pes de il Tempo, tuttavia, tra i giallorossi e il direttore sportivo dell’Atalanta non è scattata la scintilla: “Su D’Amico non è scattata la scintilla tra lui e la Roma – le parole a Teleradiostereo – Ci sono stati dei contatti, ma c’è meno positività rispetto ai discorsi con Manna, anche perché l’idea di andare al Milan è ancora forte nella testa di D’Amico”.

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