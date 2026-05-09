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Tare può salutare il Milan, i rossoneri hanno individuato il sostituto | CM

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Sembra essere sempre più difficile la posizione di Igli Tare al Milan con il direttore sportivo dei rossoneri che potrebbe salutare la società al termine della stagione in corso. 

Igli Tare
Il futuro di Tare in dubbio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il rendimento deludente del Milan in questo finale di stagione ha portato la proprietà a valutare il futuro del club sia dal punto di vista dirigenziale che per quello che concerne la guida tecnica.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Igli Tare potrebbe essere lontano dal Milan con il dirigente albanese che potrebbe salutare dopo appena un anno di lavoro nel club meneghino. La differenza di vedute tra il direttore sportivo e la società potrebbe portare alla separazione tra le parti con il Milan che avrebbe messo nel mirino già l’eventuale sostituto.

Andrea D’Amico dell’Atalanta potrebbe essere l’uomo scelto da Furlani per il ruolo di direttore sportivo, una decisione che potrebbe incidere anche su quella che sarà la guida tecnica della squadra con Massimiliano Allegri che rischierebbe il posto. L’attuale dirigente dell’Atalanta, infatti, potrebbe decidere di puntare su un altro allenatore con Vincenzo Italiano che potrebbe diventare una possibilità concreta per il Milan.

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