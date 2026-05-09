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Il Marsiglia fa fuori Aubameyang: il motivo è assurdo

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Colpo di scena nel ritiro della compagine di Ligue 1: il protagonista è l’attaccante francese naturalizzato gabonese.

Momento delicatissimo per l’Olympique Marsiglia ch4e viene da una stagione tutt’altro che esaltante: il settimo posto in classifica è davvero poco per un club che aveva iniziato la stagione con obiettivi completamente diversi. E adesso dal ritiro della compagine di Ligue 1 arriva un’altra clamorosa novità.

Aubameyang in azione
Aubameyang (Ansa) – Calciomercato.it

A tre giornate dalla fine del campionato, l’OM è a sette punti di distacco dal terzo posto del Lione e la qualificazione in Champions League appare ormai un miraggio. E nel prossimo impegno di campionato sul campo del Le Havre non ci sarà Pierre-Emerick Aubameyang che – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘L’Equipe’ – sarebbe stato escluso dalla lista dei convocati perché avrebbe scaricato un estintore contro uno dei dirigenti del Marsiglia.

L’obiettivo del 36enne francese naturalizzato gabonese era quello di organizzare una sorta di festa ma la situazione è di colpo degenerata: a questo punto, la permanenza del calciatore in Francia non sarebbe più così scontata e non sono esclusi colpi di scena in tal senso. 

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