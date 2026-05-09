Giuntoli torna in Serie A, intreccio con il Milan: tutti i dettagli

Il dirigente toscano ex Napoli e Juve è fermo da un anno

Giuntoli è pronto a ripartire un anno dopo la fine della sua esperienza alla Juventus. A ripartire dalla Serie A, anche se negli ultimi giorni è stato accostato anche all’Olympique Marsiglia. I transalpini sono a caccia di un Ds, con il nome di Massara che ha preso quota in queste ore.

Massara lascerà la Roma a causa del suo pessimo rapporto con Gasperini. Proprio quella giallorossa è ancora oggi una destinazione possibile per l’ex dirigente bianconero, nonché del Napoli, seppur le sue quotazioni siano in netto calo.

I Friedkin preferirebbero un Direttore sportivo più giovane e che sappia parlar bene l’inglese: piace molto Manna, il quale è però legato al Napoli. Per Giuntoli, tuttavia, si è aperta un’altra possibilità sempre nel nostro massimo campionato: ovvero l’Atalanta.

Ipotesi Atalanta per Giuntoli: D’Amico può prendere il posto di Tare al Milan

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Cristiano Giuntoli è il primo candidato alla eventuale successione di Tony D’Amico. Quest’ultimo è nel mirino della stessa Roma – ha già lavorato con Gasperini e i rapporti tra di loro sono più che buoni – ed è un profilo ‘sponsorizzato’ per il Milan, che a fine stagione potrebbe divorziare con Igli Tare.