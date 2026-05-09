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Lecce-Juve, Spalletti esclude due big: le ultimissime

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Colpo di scena alla Continassa a poche ore dalla gara contro il Lecce: Spalletti è pronto a sorprendere tutti.

Cresce l’attesa in casa Juventus in vista del match odierno contro il Lecce, in programma alle 20:45 e valido per la 36esima giornata di Serie A. Il pari interno contro l’Hellas Verona brucia ancora e i bianconeri non possono più permettersi passi falsi se non vogliono compromettere la corsa al quarta posto che significa qualificazione in Champions League.

Juventus, le condizioni di Thuram e Yildiz
Thuram e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it

Per l’occasione, Luciano Spalletti pensa a due clamorose esclusioni: quasi sicuramente, infatti, Thuram e Yildiz si accomoderanno almeno inizialmente in panchina in virtù delle non perfette condizioni fisiche. Al loro posto sono pronti rispettivamente Koopmeiners e Boga. Al centro dell’attacco torna titolare Vlahovic dopo la rete messa a segno contro l’Hellas una settimana fa. Ecco le probabili formazioni di Lecce-Juve:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceição, Boga; Vlahovic. All. Spalletti

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