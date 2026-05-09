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Keinan Davis nel mirino dell’Atalanta, colpo in casa Udinese

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Keinan Davis è finito nel mirino dell’Atalanta per la prossima stagione con l’attaccante dell’Udinese che è diventato un obiettivo di mercato dei bergamaschi.

Keinan Davis
Keinan Davis verso l’addio all’Udinese (Ansa Foto) – calciomercato.it

Autore di un’ottima stagione con la maglia dell’Udinese, Keinan Davis ha attirato l’attenzione di diverse squadre tra cui anche alcune big del nostro campionato.

Secondo quanto affermato da Nicolò Schira il futuro di Keinan Davis potrebbe essere a Bergamo con l’Atalanta che potrebbe salutare uno dei centravanti a disposizione di Raffaele Palladino in vista della prossima estate. Uno tra Krstovic e Scamacca potrebbe essere sacrificato per fare cassa con il classe 1998 dell’Udinese che potrebbe trasferirsi in nerazzurro.

Al momento non ci sarebbe una vera e propria trattativa, ma appare chiaro che il calciatore piace e non poco al club di Percassi. Con un contratto fino al giugno del 2027 con l’Udinese, la punta potrebbe salutare per una somma attorno ai 12 milioni di euro.

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