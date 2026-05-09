Milan, Allegri allo scoperto: “Confronti con la società, ecco cosa ho deciso”

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della delicata sfida con l’Atalanta

Allegri respinge la possibilità di un suo addio al Milan al termine della stagione: “Futuro in Nazionale? La cosa più importante per me in queste partite e per il prossimo anno è il Milan. Io voglio restare qui il più possibile“.

In allegrese, però, non nega l’esistenza di contrasti con la dirigenza (con Furlani, ndr) in merito al mercato, contrasti a dir poco accesi che potrebbero portare al cambio di Ds, da Tare a Tony D’Amico che è un nome molto ‘spinto’ dall’intermediario di fiducia dello stesso Furlani. All’Atalanta è in arrivo Cristiano Giuntoli.

Allegri: “Contrasti con società? Non sempre si può essere d’accordo. Gli obiettivi dei singoli vanno messi da parte”

“A livello dirigenziale abbiamo avuto dei confronti e non sempre si può essere d’accordo – ha rivelato il tecnico livornese alla vigilia della delicata, in chiave obiettivo Champions, sfida con l’Atalanta – Ma l’importante è che si lavori tutti uniti per il bene del Milan. Gli obiettivi dei singoli vanno messi da parte. Non mi sono mai sentito solo, c’è sempre stato un confronto per far sì che la squadra potesse avere dei risultati e al contempo sostenibile”.