L’attuale ds dei partenopei è il profilo preferito di Gasperini e dei giallorossi

Da quando la Roma ha ufficializzato l’addio di Claudio Ranieri, anche il destino di Frederic Massara appare segnato. Le parole di Gian Piero Gasperini (“non è scattato il feeling tecnico”) hanno il sapore dei titoli di coda sulla terza avventura in giallorosso dell’ex dirigente del Milan e anche su indicazione dell’allenatore piemontese la proprietà americana ha avviato il casting per il nuovo direttore sportivo.

Il profilo che mette d’accordo tutti è, senza dubbio, quello di Giovanni Manna, ma il contratto in essere con il Napoli può implicare il pagamento di una penale ad Aurelio De Laurentiis, con Marco Juric de La Repubblica che ieri ha parlato addirittura di 10 milioni di euro. Nonostante ciò, l’ex Juve resta in cima alla lista dei Friedkin, seguito da Toni D’Amico e da altri profili di Serie A.

Intervenuto a Radio Manà Manà Sport, Matteo De Santis ha regalato aggiornamenti importanti sul corteggiamento giallorosso a Manna: “De Laurentiis vuole qualcosa per liberare Manna, mi risulta che ci sia stato un primo contatto tra Manna e la proprietà della Roma, ma non so da quale ramo della famiglia fosse rappresentata. Sembra che sia stato un confronto positivo, si sono lasciati con una buona impressione, Manna della Roma e viceversa”.

“Stanno valutando se andare a trattare con De Laurentiis per pagare il disturbo – prosegue il giornalista de La Stampa – poi non so se la cifra possa essere piena o se ci sarà una trattativa, visti anche i rapporti di business e cinematografici tra i Friedkin e De Laurentiis. In questo momento Manna è il nome caldo e la Roma è anche disponibile a pagare qualcosa per Manna o comunque a parlarne. Mi dicono che Manna è molto lusingato, intrigato. I proprietari dei due club sono in buoni rapporti”.