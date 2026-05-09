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Accordo tra la Roma e Alajbegovic, manca quello con il Salisburgo | CM

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Kerim Alajbegovic sarà uno degli uomini mercato della prossima estate con il calciatore bosniaco pronto a cambiare maglia alla fine della stagione in corso e desideroso di mettersi in mostra al prossimo mondiale con la maglia della propria nazionale.

La Roma si avvicina ad Alajbegovic
Alajbegovic si avvicina alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

I tifosi italiani hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino Alajbegovic in occasione del playoff per accedere al mondiale che ha visto la Bosnia battere l’Italia ai calci di rigore.

Una partita che ha acceso l’interesse da parte di diverse società italiane nei confronti del calciatore che potrebbe sbarcare in Serie A al termine del campionato in corso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Roma avrebbe raggiunto un accordo con gli agenti del calciatore per un quinquennale che potrebbe portarlo nella capitale a partire dalla prossima estate. Manca però l’intesa con il Salisburgo che, per il talento classe 2007 chiede circa 20 milioni di euro.

Un affare non facile per i giallorossi che dovranno far fronte alla grande concorrenza che c’è per l’ala offensiva che in questo campionato ha messo a segno 8 reti con la maglia del Salisburgo.

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