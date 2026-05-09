Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE e TABELLINO LAZIO-INTER: Lautaro in forma finale, Romagnoli si perde il derby

Foto dell'autore

Voti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Olimpico e valevole per la 36esima giornata di Serie A

L’antipasto della finale di Coppa Italia se lo prende l’Inter. I neo Campioni d’Italia vincono col minimo sforzo contro una Lazio per larghi tratti fin troppo passiva. Mercoledì la squadra di Sarri dovrà disputare un’altra partita, altrimenti gli uomini di Chivu si concederanno il bis.

Grafica pagelle Lazio-Inter
Pagelle Lazio-Inter: Lautaro in forma finale, Romagnoli folle (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Le Pagelle di Lazio-Inter

LAZIO

TOP: Isaksen 7 – Dà una svegliata ai suoi sfiorando due volte il gol che avrebbe potuto riaprire la gara.

FLOP: Romagnoli 4 – Un intervento folle su Bonny (che ha rischiato di farsi malissimo) gli costa il rosso e anche il derby con la Roma.

  • Motta 6
  • Marusic 5,5 / Dal 77′ Lazzari s.v.
  • Romagnoli 4
  • Gila 5 / Dal 55′ Provstgaard 5,5
  • Pellegrini 6
  • Basic 5
  • Rovella 5 / Dal 55′ Patric 5,5
  • Dele-Bashiru 6
  • Cancellieri 5 / Dal 55′ Isaksen 7
  • Noslin 6
  • Pedro 6 / Dal 63′ Dia 5,5
  • Allenatore Sarri 5

INTER

TOP: Lautaro 8 – Gol, assist e tante cose eccellenti. Ha scaldato il motore in vista della finale di mercoledì sera.

FLOP: Nessuno

  • Martinez 7
  • Bisseck 6,5
  • Acerbi 6,5
  • Bastoni 6,5 / Dal 63′ Luis Henrique 6,5
  • Diouf 7
  • Sucic 7,5 / Dall’80’ Mosconi s.v.
  • Barella 7 / Dal 46′ Frattesi 6
  • Mkhitaryan 7
  • Carlos Augusto 7
  • Lautaro Martinez 8 / Dal 63′ Dumfries 6
  • Thuram 7 / Dal 46′ Bonny 7
  • Allenatore Chivu 7

 

  • Arbitro Abisso 6

Serie A, il tabellino di Lazio-Inter

LAZIO-INTER 0-3
MARCATORI: 6′ Lautaro, 38′ Sucic, 76′ Mkhitaryan

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (77′ Lazzari), Romagnoli, Gila (55′ Provstgaard), Pellegrini; Basic, Rovella (55′ Patric), Dele-Bashiru;  Cancellieri (55′ Isaksen), Noslin, Pedro (63′ Dia). All.: Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (63′ Luis Henrique); Diouf, Sucic (80′ Mosconi), Barella (46′ Frattesi), Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez (63′ Dumfries), Thuram (46′ Bonny). All.: Chivu

ARBITRO: Abisso di Palermo
AMMONITI: Pellegrini, Romagnoli, Noslin, Mkhitaryan
ESPULSI: Romagnoli
NOTE: niente recupero nel 1° tempo. 2′ nel secondo

2378

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1