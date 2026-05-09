PAGELLE e TABELLINO LAZIO-INTER: Lautaro in forma finale, Romagnoli si perde il derby

Voti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Olimpico e valevole per la 36esima giornata di Serie A
L’antipasto della finale di Coppa Italia se lo prende l’Inter. I neo Campioni d’Italia vincono col minimo sforzo contro una Lazio per larghi tratti fin troppo passiva. Mercoledì la squadra di Sarri dovrà disputare un’altra partita, altrimenti gli uomini di Chivu si concederanno il bis.
Le Pagelle di Lazio-Inter
LAZIO
TOP: Isaksen 7 – Dà una svegliata ai suoi sfiorando due volte il gol che avrebbe potuto riaprire la gara.
FLOP: Romagnoli 4 – Un intervento folle su Bonny (che ha rischiato di farsi malissimo) gli costa il rosso e anche il derby con la Roma.
- Motta 6
- Marusic 5,5 / Dal 77′ Lazzari s.v.
- Romagnoli 4
- Gila 5 / Dal 55′ Provstgaard 5,5
- Pellegrini 6
- Basic 5
- Rovella 5 / Dal 55′ Patric 5,5
- Dele-Bashiru 6
- Cancellieri 5 / Dal 55′ Isaksen 7
- Noslin 6
- Pedro 6 / Dal 63′ Dia 5,5
- Allenatore Sarri 5
INTER
TOP: Lautaro 8 – Gol, assist e tante cose eccellenti. Ha scaldato il motore in vista della finale di mercoledì sera.
FLOP: Nessuno
- Martinez 7
- Bisseck 6,5
- Acerbi 6,5
- Bastoni 6,5 / Dal 63′ Luis Henrique 6,5
- Diouf 7
- Sucic 7,5 / Dall’80’ Mosconi s.v.
- Barella 7 / Dal 46′ Frattesi 6
- Mkhitaryan 7
- Carlos Augusto 7
- Lautaro Martinez 8 / Dal 63′ Dumfries 6
- Thuram 7 / Dal 46′ Bonny 7
- Allenatore Chivu 7
- Arbitro Abisso 6
Serie A, il tabellino di Lazio-Inter
LAZIO-INTER 0-3
MARCATORI: 6′ Lautaro, 38′ Sucic, 76′ Mkhitaryan
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (77′ Lazzari), Romagnoli, Gila (55′ Provstgaard), Pellegrini; Basic, Rovella (55′ Patric), Dele-Bashiru; Cancellieri (55′ Isaksen), Noslin, Pedro (63′ Dia). All.: Sarri
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (63′ Luis Henrique); Diouf, Sucic (80′ Mosconi), Barella (46′ Frattesi), Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez (63′ Dumfries), Thuram (46′ Bonny). All.: Chivu
ARBITRO: Abisso di Palermo
AMMONITI: Pellegrini, Romagnoli, Noslin, Mkhitaryan
ESPULSI: Romagnoli
NOTE: niente recupero nel 1° tempo. 2′ nel secondo