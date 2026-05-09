PAGELLE e TABELLINO Lecce-Juventus 0-1: lampo Vlahovic, scatto Champions per Spalletti

Voti, top e flop del match del ‘Via del Mare’, valido per la 36° giornata del campionato di Serie A. Decisiva la prodezza del centravanti serbo

Basta il gol lampo di Dusan Vlahovic alla Juventus per sbancare il ‘Via del Mare’ e ritrovare la via maestra nella corsa Champions.

Abile e glaciale il centravanti serbo, tornato titolare e al secondo centro consecutivo, a punire subito i salentini dopo soli 11 secondi. La Juve sfiora in diverse occasioni il raddoppio (traversa di Conceicao e due reti annullate per fuorigioco), con Falcone bravo a tenere a galla il Lecce.

Malissimo Cheddira nella formazione di casa, mentre tra le fila bianconere non convince Kelly. Ottima prova per il jolly McKennie, mentre Yildiz si accende a intermittenza.

Pagelle, Top e Flop di Lecce-Juve: McKennie è ovunque, Falcone da big

LECCE

TOP: Falcone 7 – Non è in versione ‘Superman’ come all’andata, ma anche stavolta è decisivo in un paio di circostanze nel tenere in partita i salentini. Altra stagione da protagonista, meriterebbe il salto in una piazza più prestigiosa.

FLOP: Cheddira 4,5 – Ha subito la chance del pareggio dopo la rete flash di Vlajovic, ma non dimostra la necessaria freddezza calciando addosso a Di Gregorio. Preso in consegna da Bremer, nel prosieguo del match non riesce più a impensierire la difesa ospite. Il peggiore tra i salentini con Tiago Gabriel.

Falcone 7

Veiga 5,5 (70′ Helgason 5,5)

Siebert 5,5

Tiago Gabriel 5

Gallo 5,5

Ngom 5,5 (62′ Gaby Jean 5,5)

Ramadani 5,5

Pierotti 6

Coulibaly 5,5

Banda 6 (75’N’Dri 6)

Cheddira 4,5 (75′ Camarda 5,5)

(75′ Camarda 5,5) All. Di Francesco 5,5

JUVENTUS

TOP: Vlahovic 7,5 – Affamato di gol e gloria. Parte a razzo, piazzando la perla del vantaggio dopo appena 11 secondi. Sfiora a più riprese la doppietta personale (2-0 annullato a inizio ripresa per offside), dimostrando di essere un centravanti fondamentale per le alchimie di Spalletti. Lascia il segno: messaggio anche in chiave futuro.

FLOP: Kelly 5,5 – L’uomo più in difficoltà della difesa bianconera. Inizio da incubo, quando si perde la marcatura su Cheddira qualche minuto dopo l’1-0 firmato da Vlahovic. Prende un po’ le misure in corso d’opera, ma patisce le ripartenze del Lecce.

Di Gregorio 6,5

Kalulu 6

Bremer 6,5

Kelly 5,5

Cambiaso 6,5 (83′ David SV)

Locatelli 6

Koopmeiners 6

Conceicao 6,5 (83′ Zhegrova SV)

McKennie 7 (86′ Gatti SV)

Yildiz 6 (83′ Boga SV)

Vlahovic 7,5 (76′ Holm 6)

(76′ Holm 6) All. Spalletti 6,5

ARBITRO: Colombo 5,5

Serie A, il tabellino di Lecce-Juventus: Vlahovic concede il bis

Vlahovic fa esultare Luciano Spalletti e stavolta la zampata del numero 9 vale tre punti di platino per la Juve nella lotta per un piazzamento in Champions League. I bianconeri non sbagliano e adesso mettono pressione alle dirette rivali Milan, Roma e Como. Il Lecce resta a +4 sulla Cremonese nel duello salvezza, in attesa dell’impegno dei lombardi contro il Pisa.

LECCE-JUVENTUS 0-1

1′ Vlahovic

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga (70′ Helgason), Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom (62′ Gaby Jean), Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda (75′ N’Dri); Cheddira (75′ Camarda). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, Perez, Gandelman, Gorter, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Di Francesco.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (83′ David); Locatelli, Koopmeiners; Conceicao (83′ Zhegrova), McKennie (86′ Gatti), Yildiz (83′ Boga); Vlahovic (76′ Holm). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, Openda. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Colombo (sez. Como)

VAR: Mariani

Ammoniti: Conceicao (J), Gaby Jean (L)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′; presenti 27.383 spettatori per la sfida del ‘Via del Mare’