Inter, Juve e il sogno Nico Paz: l’offerta da 80 milioni al Real Madrid | CM

Il fantasista argentino del Como rimane uno dei nomi più chiacchierati per la prossima finestra del mercato

L’Inter non molla la presa su Nico Paz, da un paio d’anni a questa parte oggetto dei desideri del club campione d’Italia.

Il talento argentino continua a incantare con la maglia del Como e sta provando a trascinare la squadra lariana verso una storica qualificazione in Champions League. Il figlio d’arte è esploso alla corte di Cesc Fabregas e adesso fa gola a diverse big del panorama europeo.

L’ultima in ordine di tempo è la Juventus, a caccia di un trequartista di spessore su esplicita richiesta di Spalletti.

Inter e Juventus ci provano per Nico Paz: il piano del Real

Anche lo stesso Como spera di allungare di un altro anno il matrimonio con Nico Paz, anche se il Real Madrid ha aperto alla possibilità di ripotarlo in estate alla ‘Casa Blanca’ e attivare così la recompra versando 9 milioni nelle casse della società comasca.

Anche perché la dirigenza merengue, in attesa di scegliere il nuovo allenatore, reputa pronto il giocatore per il grande salto. L’agguerrita concorrenza inoltre non spaventa il talento classe 2004, che comunque ha caratteristiche diverse rispetto agli altri trequartisti presenti a Valdebebas. Dopo l’Inter pure la Juve ha sondato il terreno sulla situazione di Nico Paz, con il Real Madrid però orientato a puntare sul fantasista come appreso da Calciomercato.it.

L’argentino tuttavia continua ad avere estimatori anche in Premier League e solo un’offerta astronomica superiore agli 80 milioni di euro (cifra inarrivabile per le italiane) farebbe vacillare i ‘Blancos’.