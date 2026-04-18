Ecco l’assist per l’Inter: il sogno Nico Paz ‘libera’ Mastantuono | CM

Fallito l’assalto a Lookman la scorsa estate, il club nerazzurro proverà stavolta ad accontentare Chivu sul mercato

L’Inter è alle prese con il rebus Bastoni, con Oaktree che allo stesso tempo ha finanziato il budget per un grande colpo la prossima estate.

Il futuro del difensore della Nazionale rimane incerto, con il club nerazzurro che comunque non è intenzionato a fare sconti e ha messo un’etichetta salatissima al giocatore: 80 milioni di euro. Un monito per le pretendenti, in primis il Barcellona. Indipendentemente dalla cessione (e dall’incasso) di Bastoni c’è la volontà da parte della dirigenza di regalare un tassello di spessore a Chivu, quest’ultimo sempre più vicino al rinnovo con l’Inter.

L’allenatore rumeno è orientato ad apportare delle modifiche nel suo scacchiere tattico e per farlo ha chiesto al club un profilo offensivo in grado di sparigliare le carte, per intenderci ‘alla Lookman’.

Niente Inter per Nico Paz: Real Madrid o Premier

La scorsa estate l’assalto al nigeriano fallì per le resistenze dell’Atalanta e adesso il grande sogno resta sempre Nico Paz.

Un sogno però, che a meno di clamorosi colpi di scena, è destinato a rimanere tale. Il Real Madrid sta infatti pensando di ripotarlo alla ‘Casa Blanca’ e lo reputa ormai pronto per il ritorno a Madrid dopo le due ottime stagioni con la maglia del Como. Ovviamente sarà importante anche il parere del nuovo tecnico che rimpiazzerà Arbeloa sulla panchina merengue, ma la strada sembra tracciata.

Se il Real invece cambiasse idea, decidendo di mettere Nico Paz sul mercato, si partirebbe da una base di 70 milioni di euro: cifre che potranno mettersi solo le big di Premier League e inarrivabili per l’Inter.

Calciomercato Inter, tentazione Mastantuono: servono almeno 50 milioni

Il fantasista argentino del Como potrebbe comunque fornire un assist invitante alla società nerazzurra in vista della prossima estate.

Con Nico Paz di ritorno al Real Madrid ci sarebbe infatti ancora meno spazio per il connazionale Franco Mastantuono, che non è riuscito a imporsi alla sua prima stagione in Europa (per lui finora solo 3 gol e 1 assist a referto in 28 presenze). I ‘Blancos’ valutano di cedere l’ex River Plate in prestito o inserendo la recompra, a meno che non arrivi un’offerta in grado di far saltare il banco. Il profilo di Mastantuono intriga la dirigenza interista e Chivu – come raccolto da Calciomercato.it– e un assegno da 50 milioni di euro potrebbe far riflettere la dirigenza del Real.

Gli spagnoli hanno sborsato l’ultima estate 45 milioni per la clausola rescissoria del fantasista classe 2007, che a gennaio era stato offerto (in prestito) anche in Italia e nello specifico al Napoli. L’Inter è sul pezzo e monitora attentamente gli scenari su Mastantuono.