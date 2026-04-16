Inter, Marotta si tiene stretto Chivu: “È uno dei migliori, conferma automatica” | VIDEO CM

Il presidente dell’Inter applaude il lavoro del tecnico, che prossimamente potrebbe rinnovare il contratto con il club nerazzurro

L’Inter corre veloce verso lo scudetto, il primo della gestione targata Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra dopo la fine del matrimonio con Inzaghi.

C’era scetticismo a inizio stagione sulla scelta della dirigenza di Viale della Liberazione, con l’allenatore rumeno che invece ha risposto nel migliori dei modi al grande salto in una big dopo l’esperienza al Parma. Chivu, dopo il campionato conquistato con la Primavera, è pronto così a fare il bis alla guida della ‘Beneamata’.

Il premio scudetto potrebbe essere il rinnovo, con l’ex difensore al momento legato ai nerazzurri fino al giugno 2027 e con un ingaggio da 2,5 milioni netti all’anno.

Calciomercato Inter, l’assist di Marotta per il rinnovo di Chivu

L’assist per il prolungamento arriva direttamente da Beppe Marotta, che applaude al contempo il lavoro fin qui svolto dal giovane tecnico: “Chivu ha già il contratto, è automatico che sia riconfermato. Sta rispondendo in pieno al profilo dell’allenatore che cercava l’Inter e oggi rappresenta un punto di riferimento”, le parole del presidente nerazzurro durante l’evento ‘Il Foglio a San Siro’.

🎥 #Inter – Il presidente #Marotta sul rinnovo di #Chivu: “Ha già il contratto ed è automatico che sia riconfermato. Sta rispondendo in pieno al profilo che cercavamo, ormai è un punto di riferimento. Siamo soddisfatti di questa scelta: è uno dei migliori allenatori emergenti in… pic.twitter.com/DT67sL60Uo — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 16, 2026

Marotta aggiunge sull’operato di Chivu: “L’unica incognita poteva riguardare l’aspetto dell’esperienza, visto che ha iniziato da poco, ma la sta acquisendo di domenica in domenica. Tutto è estremamente positivo, siamo contenti di aver fatto questa scelta e lui l’ha ripagata. È uno dei migliori allenatori emergenti in circolazione”.